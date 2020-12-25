الزمان تحتفي بالصحفي طه الجزاع وكتابه (الصين..مخالب التنين الناعمة)

المستقلة.. احتفت جريدة الزمان صباح اليوم الجمعة، بصدور كتاب الكاتب والصحفي المعروف الدكتور طه الجزاع ( الصين.. مخالب التنين الناعمة).

وافتتح رئيس تحرير الزمان (طبعة العراق) الدكتور احمد عبد المجيد أشار فيها الى أن الجريدة اجترحت تقليدا تحتفي فيه بإصدارات كتابها المتميزين، ومنهم الدكتور طه الجزاع الذي نشر عدد من فصول الكتاب عبر مقالات كتبها لجريدة الزمان.

وعرض المحتفى به تجربته في تاليف الكتاب الذي تناول ملامح التجربة الصينية عبر ازمان متعددة، متطرقا الى علاقاتها الدولية لاسيما مع الولايات المتحدة الامريكية، متطرقا الى اهم الشخصيات العراقية والعربية التي تناولت التجربة الصينية بعد زيارتهم لها، مبينا ان المفارقة كانت في الإجابة عن سؤال كثيرا ما يواجه به وهو هل زرت الصين؟ مؤكدا انه لم يقم بزيارتها ولكن بحث عنها في بطون الكتب والوثائق وما سجله العراقيون الذين زاروا الصين وكتبوا عنها.

وفي ختام حديث مؤلف الكتاب المحتفى به عرض فيلم تم اعداده من احد محرري جريدة الزمان يوثق للكتاب واهم ما تضمنه من مضامين.

وشمل الاحتفال إضافة الى تكريم الدكتور طه الجزاع تكريم ستة آخرين من كتاب الزمان منهم الدكتور كاظم المقدادي، والدكتور جليل وادي، والصحفي عكاب سالم الطاهر، وآخرين

وشارك في الاحتفالية نخبة متميزة من أساتذة الاعلام والصحفيين والكتاب .