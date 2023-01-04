الزراعة : عدم وجود مخاطر على المحاصيل حال تساقط كميات كبيرة من الأمطار

المستقلة/- أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عدم وجود مخاطر على المحاصيل حال تساقط كميات كبيرة من الأمطار، فيما أشارت إلى أن فائض مياه الأمطار سيكون عاملاً بإنعاش الغطاء النباتي وتحسين البيئة.

وقال وكيل الوزارة مهدي القيسي، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إنه “لا توجد مخاطر على المحاصيل الزراعية في حال تساقطت كميات كبيرة من الأمطار”.

وأضاف القيسي، أن “البلاد تعرضت لموجة شديدة للأمطار في عام 2019، ولم ينتج عنها دمار للمحاصيل الزراعية، حيث إن كميات الأمطار للعام الحالي أقل من عام 2019”.

ولفت إلى أن “الوزارة تخشى أمراً واحداً فقط يتمثل بتساقط الأمطار خلال موسم الحصاد”، مبيناً أن “فائض المياه الناتجة عن الأمطار سيعزز الخزين المائي وسيكون عاملاً في إنعاش الغطاء النباتي وتحسين البيئة”.

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