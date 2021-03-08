الزراعة تعلن حصول الموافقة على قروض المبادرة الزراعية ولمدة 5 سنوات

المستقلة /… أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي عن حصول موافقة وزارة المالية بجدولة قروض المبادرة الزراعية ولمدة خمس سنوات.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان له وتلقته (المستقلة)  إنه “القرار جاء نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلها وزير الزراعة من أجل مساعدة مربي الدواجن والثروة الحيوانية وتخفيف معاناتهم نتيجة للظروف التي عانو منها”.

ووصف النايف هذا القرار بـ”المهم لكل مربي الدواجن والثروة الحيوانية وسيساهم بتشجيعهم على زيادة الانتاج واعادة تأهيل المشاريع المتوقفة ،فضلا عن القيد الانجاز والتي سوف تساهم في زيادة انتاج قطاع الدواجن من بيض المائدة والدجاج اللاحم وصولا الى الاكتفاء الذاتي وتوفير عملة صعبة للبلد، فضلا عن تشغيل الالاف من الايدي العاملة”.

ودعا الخفاجي كافة منتجي الدواجن الى “الاستفادة من هذا القرار واستثماره لأجل تنامي قطاع الدواجن واعادة تأهيله وجعله رقم مهم في الدخل القومي للبلاد”. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

ليفربول يرصد 5 مرشحين لخلافة كلوب

اخر الاخبار

حزمة التحفيز الأمريكية تدعم صعود الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر

اخر الاخبار

أنباء عن تنحي الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي

اخر الاخبار

ارتفاع التضخم يهبط بالليرة التركية لأقل مستوى خلال عام

رياضية

هل تحدد مباراة بورتو مستقبل بيرلو مع يوفنتوس؟

اخر الاخبار

طرح البوستر الرسمي لمسلسل “الطاووس” لـ جمال سليمان

اخبار العراق

الزراعة تعلن حصول الموافقة على قروض المبادرة الزراعية ولمدة 5 سنوات

اخبار العراق

الزراعة تعلن حصول الموافقة على قروض المبادرة الزراعية ولمدة 5 سنوات

اخر الاخبار

بايدن يعلّق على زيارة البابا التاريخية للعراق

اخر الاخبار

هكذا احتفل نجوم الفن بيوم المرأة العالمى

اخبار العراق

القوات الامنية تحبط مخططاً “خطيراً” لاستهداف زوار الكاظمية

اقتصادية

بورصة مصر تتكبد 4.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

اخر الاخبار

صعود مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الاثنين

رياضية

جدول مباريات الجولة 23 من الدوري العراقي

اخبار العراق

البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة تجاوزت 680 مليون دينار

اخر الاخبار

الكاظمي يوجه برفع عدد من السيطرات لفك اختناقات بغداد

اخبار العراق

انخفاض مستمر لمبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة