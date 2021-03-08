الزراعة تعلن حصول الموافقة على قروض المبادرة الزراعية ولمدة 5 سنوات

المستقلة /… أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي عن حصول موافقة وزارة المالية بجدولة قروض المبادرة الزراعية ولمدة خمس سنوات.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان له وتلقته (المستقلة) إنه “القرار جاء نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلها وزير الزراعة من أجل مساعدة مربي الدواجن والثروة الحيوانية وتخفيف معاناتهم نتيجة للظروف التي عانو منها”.

ووصف النايف هذا القرار بـ”المهم لكل مربي الدواجن والثروة الحيوانية وسيساهم بتشجيعهم على زيادة الانتاج واعادة تأهيل المشاريع المتوقفة ،فضلا عن القيد الانجاز والتي سوف تساهم في زيادة انتاج قطاع الدواجن من بيض المائدة والدجاج اللاحم وصولا الى الاكتفاء الذاتي وتوفير عملة صعبة للبلد، فضلا عن تشغيل الالاف من الايدي العاملة”.

ودعا الخفاجي كافة منتجي الدواجن الى “الاستفادة من هذا القرار واستثماره لأجل تنامي قطاع الدواجن واعادة تأهيله وجعله رقم مهم في الدخل القومي للبلاد”. (النهاية)