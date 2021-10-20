الزراعة تحدد الـ 25 من الشهر الحالي موعدا لتوزيع المحاصيل الموسم الشتوي

المستقلة/- حددت وزارة الزراعة الـ 25 من الشهر الحالي موعدا لبدء توزيع بذور محاصيل الموسم الشتوي بين الفلاحين، بينما تنطلق اليوم بمحافظة السليمانية، فعاليات معرض الزراعة والصناعة الدولي الثاني بمشاركة 100 شركة محلية ودولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة،:إن “الدعم المقدم الى الفلاحين والمزارعين يتضمن توفير 35 % من البذور، والنسبة ذاتها من الاسمدة، اسهاما في إنجاح الموسم الشتوي المقبل ووفقا للخطط المعدة سلفا بهذا الشأن”.

وعن ابرز المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في البلاد سنويا، أوضح أنها “تتمثل في قلة الموارد المائية، والتي حدت بالوزارة الى تقليص مساحات الموسم الشتوي (2021 ــ 2022) البالغة مساحتها مليونين و500 ألف دونم والتي تروى من الانهار والمشاريع، بنسبة 50 %، فضلا عن استبعاد محافظة ديالى من الخطة اصلا”.وكشف النايف عن “إعداد خطة استباقية من اجل تجاوز هذه المشكلة باستخدام الآبار الارتوازية والمرشَّات للموسم الحالي لتعويض نسب الاراضي الزراعية التي تم تقليصها من الموسم الشتوي، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية”.وتابع في السياق ذاته أن “اغلب المساحات المحددة ضمن خطة الاستزراع الشتوي، ستخصص للحنطة، والبعض الاخر لزراعة محصول الشعير، بينما ستخصص المساحة المتبقية منها لزراعة محاصيل الخضر المختلفة”.

وفي شأن ذي صلة، أفاد مدير علاقات وتسويق الشركة المنظمة لمعرض السليمانية، شوقي عمرلـ”الصباح”بان “المعرض يقام تحت شعار (الزراعة هي الحياة) ويستمر على مدى ثلاثة ايام، برعاية وزارة الزراعة والثروة المائية في الاقليم وبالتعاون مع غرفة تجارة السليمانية”.

واضاف عمر ان “المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية، مع مشاركات من دول عدة، ابرزها لبنان وسوريا ومصر وايران وتركيا والدنمارك”، موضحا أن “المعروضات تنوعت بين منتجات زراعية وصناعات غذائية وتعليبية ومواد بيطرية اضافة الى جميع ما يتعلق بالزراعة ومشتقاتها”.