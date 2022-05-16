الزراعة تؤكد.. السيطرة على مرض الحمى النزفية في جميع محافظات العراق

المستقلة/- اكدت وزارة الزراعة الحد من خطر الحشرة التي تصيب الحيوانات و تؤدي الى مرض الحمى النزفية في جميع محافظات العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف ، في تصريح صحفي تابعته المستقلة :” تم اتخاذ العديد من الاجراءات التي حدت من خطر الحشرة التي تصيب الحيوانات والتي تسبب مرض الحمى النزفية ، منها تعقيم الحيوانات وحقنها بالمضادات الحيوية ، وعزل الحيوانات المصابة عن السليمة ، وهذه الاجراءات اسفرت عن عدم تسجيل اصابات جديدة ” .

واشار النايف الى وجود تعاون كبير بين وزارة الزراعة ووزارتي الصحة والداخلية ، لمتابعة حضائر واماكن بيع الحيوانات ( الاغنام والابقار والماعز ) في جميع محافظات العراق ، والحد من انتشار المرض “.