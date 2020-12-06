الزراعة : انطلقت حملة مجانية واسعة لتلقيح الثروة الحيوانية في ذي قار

المستثقلة /- اعلنت وزارة الزراعة عن انطلاق حملة مجانية واسعة لتلقيح الثروة الحيوانية في ذي قار اليوم الاحد .

وقال بيان للوزارة :”تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ، انطلقت حملة مجانية واسعة لتلقيح الثروة الحيوانية في عموم المحافظة مؤلفة من فرق بيطرية من جميع مستوصفات جنوب الناصرية متوجهة الى الجبايش لتلقيح الجاموس والابقار ضد مرضي عفونة الدم النزفية والجمرة العرضية وتلقيح الاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية ، وستستمر الحملة لحين تلقيح جميع الحيوانات في مناطق الاهوار “.

واشارت الوزارة الى اشتراك الفرق البيطرية التابعة للمستوصفات في الحملة ، وهي شعبة العيادة الخارجية ، التلقيح الاصطناعي ،مستوصف سوق الشيوخ ،مستوصف كرمة حسن ،مستوصف كرمة بني سعيد ،مستوصف السكك ،مستوصف الاصلاح ،مستوصف الفضلية ،مستوصف سيد دخيل ،مستوصف المنار،مستوصف الفهود ،مستوصف الجبايش و مستوصف اور “.