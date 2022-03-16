الزراعة : انطلاق فعاليات الأسبوع الزراعي الأسبوع المقبل

المستقلة /- تنطلق يوم السبت المقبل على أرض معرض بغداد الدولي، فعاليات الأسبوع الزراعي الـ 13 بمشاركة فاعلة من شركات محلية وعالمية.

وقال مدير الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الوزارة طالب الكعبي في بيان تقلت المستقلة، إن “يوم السبت المقبل، سيشهد انطلاق فعاليات الأسبوع الزراعي الـ 13 على أرض معرض بغداد الدولي، بمشاركة فاعلة من شركات عالمية ومحلية، والتي تأتي دعما للقطاع، في ظل التوجه لتنشيط الزراعة وتقليل الاعتماد على المستورد”.

وأضاف الكعبي، أن “الهدف من إقامة الأسبوع الزراعي، هو تبادل الخبرات وإيجاد الخطط للارتقاء بمشاريع القطاع الخاص بمختلف أنواعها، لدعم اقتصاد البلاد”.

وعد الكعبي فعاليات الأسبوع الزراعي، “حلقة تواصل مهمة بين القطاعين العام والخاص للاطلاع على مختلف المنتجات، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاع على أبرز المنتوجات الزراعية والحيوانية”.