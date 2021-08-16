الزراعة النيابية تحذر من استمرار ظاهرة نفوق الاسماك في مناطق الوسط والجنوب

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-03-10 07:45:30Z | |

المستقلة/-حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية من استمرار ظاهرة نفوق الاسماك في مناطق الوسط والجنوب.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت المستقلة :” ان البلاد وصلت خلال الفترة الحالية وما سبقها الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وخاصة الاسماك “.

واضاف :” ان هذا الاكتفاء اثر كثيرا على بعض المتصيدين بالماء العكر خارجيا فقاموا ، بادواتهم الداخلية المجرمة ، ضرب هذا المنتج املا في انهائه”.

واعتبر الشمري ظاهرة نفوق الاسماك استمرارا لمؤامرة خارجية لضرب الاكتفاء الذاتي الذي تحقق للكثير من المنتجات وخاصة الحيوانية منها.

ودعا الحكومة الى تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي وتقديم مرتكبيه الى القضاء واعتبار هذه الافعال ارهابا والحكم عليهم باقصى العقوبات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة التربية تنفي منحها موافقات جديدة للمحاضرين من البصرة او غيرها

اخبار العراق

النزاهة تتطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للاعوام (2021- 2024)

اخبار العراق

احوال الطقس : العراق سيتأثر بموجة حر جديدة مطلع الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب بسبب امكانية زيادة اسعار الفائدة في امريكا

اخر الاخبار

الداخلية : إلقاء القبض على متهم لقيامه المتاجرة بالأعضاء البشرية

اخبار العراق

الزراعة النيابية تحذر من استمرار ظاهرة نفوق الاسماك في مناطق الوسط والجنوب

اخر الاخبار

الخزرجي : تمكين طالبان لحكم افغانستان تكملة لمسلسل سيعرض لاحقاً يوماً ما

اخر الاخبار

الخزرجي : تمكين طالبان لحكم افغانستان تكملة لمسلسل سيعرض لاحقاً يوماً ما

اخر الاخبار

لفقدان الوزن .. تناول الشوربة والسلطات بدلاً من الوجبات الثقيلة

اخر الاخبار

مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم في نينوى برئاسة مصطفى الكاظمي

اخر الاخبار

سامسونغ تكشف هاتف الجديد تحت الاسم “Galaxy A03s”

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

أزياء و شعوب

اخر الاخبار

فيلم The Suicide Squad تحقق إيرادات 80 مليون و334 ألف دولار

اخر الاخبار

حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز قبل شهرين

اخر الاخبار

تسريب لقطات الحلقة الأخيرة الصادمة من مسلسل مدرسة الروابي للبنات

اخر الاخبار

من أجل 135 دولار..جريمة قتل بشعة في بغداد