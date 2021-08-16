الزراعة النيابية تحذر من استمرار ظاهرة نفوق الاسماك في مناطق الوسط والجنوب

الزراعة النيابية تحذر من استمرار ظاهرة نفوق الاسماك في مناطق الوسط والجنوب

المستقلة/-حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية من استمرار ظاهرة نفوق الاسماك في مناطق الوسط والجنوب.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت المستقلة :” ان البلاد وصلت خلال الفترة الحالية وما سبقها الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وخاصة الاسماك “.

واضاف :” ان هذا الاكتفاء اثر كثيرا على بعض المتصيدين بالماء العكر خارجيا فقاموا ، بادواتهم الداخلية المجرمة ، ضرب هذا المنتج املا في انهائه”.

واعتبر الشمري ظاهرة نفوق الاسماك استمرارا لمؤامرة خارجية لضرب الاكتفاء الذاتي الذي تحقق للكثير من المنتجات وخاصة الحيوانية منها.

ودعا الحكومة الى تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي وتقديم مرتكبيه الى القضاء واعتبار هذه الافعال ارهابا والحكم عليهم باقصى العقوبات.