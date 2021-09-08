الزراعة النيابية تؤكد على ضرورة استمرار الاكتفاء الذاتي من المنتجات

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-03-10 07:45:30Z | |

المستقلة/-اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية على ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة لضمان استمرار الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان : عودة استيراد بعض المنتجات الزراعية من الخضر بشكل خاص ستستمر وستشمل منتجات اخرى ان استمر نقص المياه دون حلول جذرية.

واضاف ان : عدم التجاوب الواضح من دولتي المنبع المطالبات العراقية الخاصة بالحصص المائية سيؤدي الى اضرار مستمرة بالقطاع الزراعي وسيؤثر بشكل واضح على الخطط الزراعية المستقبلية.

واوضح ان : الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بات في خطر ان استمر نقص المياه المستمر.

وشدد الشمري على ضرورة الاستمرار بالضغط الحكومي على الجارتين تركيا وايران لضمان حصة العراق وعدم ربط هذا الملف بامور اخرى لاتخدم المصالح المشتركة والعلاقات الثنائية .

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