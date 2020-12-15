الزراعة النيابية : الرز العنبر المحلي سيكون ضمن البطاقة التموينية العام المقبل

الزراعة النيابية : الرز العنبر المحلي سيكون ضمن البطاقة التموينية العام المقبل

المستقلة /-اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ان : الرز العنبر المحلي سيكون حاضرا وبقوة بمفردات البطاقة التموينية العام المقبل.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي ان : عمليات الحصاد مستمرة في المساحات المزروعة بالشلب بعدة محافظات ومنها محافظة النجف الاشرف.

واضاف انه : تم وحسب بيانات وزارة الزراعة حصاد 168828 دونما من المساحات المزروعة بالشلب في النجف الاشرف من أصل 207532 دونما مزروعة بالمحصول.

واوضح الشمري ان : التنسيق المستمر مابين اللجنة ووزارة الزراعة لدعم الفلاحين والمزارعين من أسمدة وبذور وإرشادات ضرورية قد أسهم بارتفاع معدلات الإنتاج حيث تم تسويق (59000) طن من المحصول لسايلوات وزارة التجارة .

واشار الى : التنسيق المستمر مع وزارتي الزراعة والموارد المائية الذي اسفر عن توفير الحصص الكافية للمساحات المزروعة بالشلب التي اثمرت وستثمر عن حصاد كميات كبيرة منه بموسم ناجح ومستمر.