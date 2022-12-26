الزراعة.. المجلس الوزاري سيناقش ملف غلق الحدود امام استيراد الطماطم

المستقلة/- أعلن وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي، عن عرض موضوع غلق الحدود الخاص باستيراد محصول الطماطم ومن جميع المنافذ في جلسة المجلس الوزاري للاقتصاد.

وقال في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين ، إن غلق الحدود سيتم مناقشته في جلسة المجلس الوزاري للاقتصاد المقرر عقدها اليوم، وجهودنا منصبّة لدعم مزارعي محصول الطماطم، مؤكدا على أن هذا المقترح جاء لتوفّر محصول الطماطم العراقية بشكل يغطّي حاجة السوق المحلية .

كما أشار العلياوي، وفي إطار خطة الدعم المعدّة لدعم المزارعين سيما مزارعي محصول الطماطم الى إحالة العطاءات المقدمة خلال المدة القريبة القادمة والتي ستشتمل على دعم كبير جدا للأدوية والمبيدات المختلفة .

وذكر وزير الزراعة، ان الجهود مستمرة لحماية حقوق المزارع العراقي وقدرته على المنافسة وتحقيق العوائد المادية المجزية التي تمكنه من الاستمرار دعما للقطاع الزراعي .

ويطالب مجموعة من مزارعي الطماطم في محافظة البصرة بدعمهم وحماية منتجهم من محصول الطماطم الذي صار يغطي حاجة السوق المحلية .

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