الزبيدي يحيل ضابط للتحقيق بعد حادثة القتل وسط العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اصدر قائد عمليات ميسان، الاحد، اللواء الركن محمد الزبيدي امرا بمحاسبة أمر وضباط القاطع الذي حدث به عملية قتل احد افراد سرايا السلام.

وقالت قيادة العمليات في بيان تم على الفور تشكيل مجلس تحقيقي بحق المسؤولين الأمنيين عن القاطع.

وأشار البيان الى أن ذلك يأتي بعد حصول خرق ضمن قاطع شرطة البلدة في مركز مدينة العمارة، والذي اسفر عن مقتل احد افراد سرايا السلام في ميسان فجر اليوم ، بعد اطلاق النار عليه من مجهولين.