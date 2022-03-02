الزبيدى يقوم  بطلعة جوية فوق منطقة  الصخرة بناحية العزير

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. قام قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي الأربعاء بطلعة جوية لاستطلاع ارياف ومناطق نائية في ميسان.

وقال بيان مكتب الزبيدي ان  قائد عمليات ميسان استطلع محافظة ميسان خلال طلعة جوية مع طيران الجيش، مبينا ان الطلعة جاءت في إطار المتابعات الأمنية للقرى والأرياف التابعة لمحافظة ميسان

واوضح ان الطلعة كانت على أطراف محافظة ميسان وتحديداً في مناطق الاهوار (الصخرة) ناحية العزير وعدد من المناطق المحيطة بها.

ونقل البيان عن الزبيدي تأكيده  بأن العمليات الأمنية مستمرة في جميع المناطق والقرى والأرياف لتحقيق أهدافها المنشودة، منوها إلى أن  هذه الطلعات الجوية تأتي  لدعم العمليات الأمنية التي تنفذ على أرض المناطق التي تجري فيها حملات دهم وتفتيش.

يذكر ان شرطة ميسان اعلنت اليوم عن تعرض مفرزة امنية تسير موقفين الى القضاء في العمارة لاشتباك من قبل مسلحين ادت الى اصابتهم وتعرض المفرزة الامنية الى اصابات وعلى خلفية الحادثة قامت القوات الامنية بحملة امنية واسعة القت القبض فيها على 6من المتهمين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الزبيدى يقوم  بطلعة جوية فوق منطقة  الصخرة بناحية العزير

اخبار العراق

القبض على 6 متهمين اشتبكوا مع مفرزة امنية جنوب العمارة

اخبار العراق

مدير زراعة كربلاء يدعو الى فتح أسواق عالمية للتمور العراقية

اخبار العراق

الداخلية تعقد مؤتمراً موسعاً لشيوخ عشائر ميسان

اخر الاخبار

روسيا: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

اخر الاخبار

بالأرقام.. روسيا تعلن خسائرها بأوكرانيا

اخر الاخبار

الحزن يخيم على السعودية بوفاة عز القحطاني فمن يكون؟

اخر الاخبار

الحزن يخيم على السعودية بوفاة عز القحطاني فمن يكون؟

اخر الاخبار

البلوغر التركي كوكسال يتسبب بغضب مجلس النواب والشعب المصري

اخر الاخبار

مطلقة منذ 12 عاما ولا تعلم بطلاقها!

اخر الاخبار

توقعات صادمة للمتنبئ الشهير نوسترداموس بخصوص حرب عالمية ثالثة

اخر الاخبار

وفاة بطل “عروس بيروت” بطريقة بشعة يتصدر الترند

اخر الاخبار

فنانة مشهورة تعبد الشيطان وهذا ما قامت به

اخبار العراق

مصرف الرشيد يطلق بطاقة مصرفية جديدة

اخبار العراق

السورجي : التحالف الثلاثي سيدعم احد المرشحين المستقلين لرئاسة الجمهورية

اخر الاخبار

دراسة تحدد الاغذية التي تساعدنا على الاعتناء بعظامنا والحفاظ على كثافتها

الاخبار

هوشيار يثني على قرار عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية