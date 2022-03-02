الزبيدى يقوم  بطلعة جوية فوق منطقة  الصخرة بناحية العزير

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. قام قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي الأربعاء بطلعة جوية لاستطلاع ارياف ومناطق نائية في ميسان.

وقال بيان مكتب الزبيدي ان قائد عمليات ميسان استطلع محافظة ميسان خلال طلعة جوية مع طيران الجيش، مبينا ان الطلعة جاءت في إطار المتابعات الأمنية للقرى والأرياف التابعة لمحافظة ميسان

واوضح ان الطلعة كانت على أطراف محافظة ميسان وتحديداً في مناطق الاهوار (الصخرة) ناحية العزير وعدد من المناطق المحيطة بها.

ونقل البيان عن الزبيدي تأكيده بأن العمليات الأمنية مستمرة في جميع المناطق والقرى والأرياف لتحقيق أهدافها المنشودة، منوها إلى أن هذه الطلعات الجوية تأتي لدعم العمليات الأمنية التي تنفذ على أرض المناطق التي تجري فيها حملات دهم وتفتيش.

يذكر ان شرطة ميسان اعلنت اليوم عن تعرض مفرزة امنية تسير موقفين الى القضاء في العمارة لاشتباك من قبل مسلحين ادت الى اصابتهم وتعرض المفرزة الامنية الى اصابات وعلى خلفية الحادثة قامت القوات الامنية بحملة امنية واسعة القت القبض فيها على 6من المتهمين.