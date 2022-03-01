الزاملي يؤكد على ضرورة تفعيل قانون المعلمين والمدرسين

المستقلة /- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل قانون المعلمين والمدرسين .

وقال الزاملي في بيان تلقت المستقلة , إن “يسعدنا ان نتقدم في ذكرى عيد المعلم ويومه المبارك بأسمى آيات التهاني والثناء لجهودكم الوطنية وتفانيكم في مهنتكم المقدسة مهنة الأنبياء والمصلحين”، مبيناً أن “هذه المناسبة هي الأحب والأقرب لنفوس الجميع لإيماننا المطلق بتضحيات المعلم والمدرس التي لولاها لما بلغت الإنسانية اي تقدم على مختلف الأصعدة”.

وأضاف أن “دور المؤسسة التربوية اليوم هو الأهم في بناء الانسان العراقي الجديد والتنمية البشرية ، كون المدرسة هي الحلقة الأهم في تنشأة الجيل المقبل وما يحمله من اخلاق وحب وولاء لوطنه والعمل معًا لبنائه وتقدمه ونبذ كل اشكال التطرف والعنف والتفرقة” .

واكد الزاملي وفقاً البيان على “ضرورة تفعيل قانون المعلمين والمدرسين ، بما يناسب دورهم وجهودهم في صناعة الاجيال” ،موجهاً “بأشراك الجهات التربوية والتعليمية في اقامة الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل مجلس النواب وانضاج التشريعات ذات الصلة” .

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