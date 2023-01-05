الزاملي : الاتحاد الخليجي مقتنع بالإجراءات الأمنية

المستقلة/- أعلن رئيس اللجنة الامنية لخليجي 25 غالب الزاملي، اليوم الخميس، عن قناعة الاتحاد الخليجي بالإجراءات الأمنية واللوجستية المتخذة بعد زيارة نهائية لملاعب بطولة خليجي 25 والمرافق الحيوية المعنية بها، مبينا أن هذه البطولة ستمحو “الجوانب السلبية ولصور المغلوطة” عن الوضع الأمني في العراق.

وقال الزاملي وهو عضو في الاتحاد العراقي لكرة القدم أيضاً، في تصريح صحفي تابعته المستقلة إن “وفداً من الاتحاد الخليجي قام بعملية تفقدية نهائية بصحبة لجنته الامنية للتأكد من جاهزية الملاعب والاطمئنان على اماكن استضافة بطولة خليجي 25 أمنياً ولوجستياً وقد توصلت اللجنة الخليجية الى قناعة تامة من الاجراءات التي وضعناها خلال تكليفنا بالمهمة الحساسة”.

واضاف، أن “اللجنة الخليجية أبدت ارتياحاً تاماً للاجراءات كافة التي اتخذت من قبلنا” ، مثمناً الدور “الكبير والفعال لوزير الشباب والرياضة ، رئيس اللجنة العليا ، احمد المبرقع ، ومحافظ البصرة اسعد العيداني اللذان اسهما في تذليل كل العقبات اذ سخرت المحافظة كل طاقتها لانجاح مهمتنا في كل الجوانب الامنية والتنظيمية”.

واكد الزاملي أن “بطولة خليجي البصرة ستعكس صورة مشرفة عن العراق وستمحو الجوانب السلبية التي رسختها عدد من وسائل الاعلام الخارجي الاصفر من خلال نقل صور مغلوطة مشوهة عن الوضع الامني في العراق.

وتنطلق يوم غد منافسات كاس خليجي 25 في البصرة بإقامة مباراتين ضمن المجموعتين الاولى والثانية اذ يواجه العراق في المجموعة الاولى منتخب عمان في انطلاق البطولة، بينما يلتقي ضمن المجموعة الثانية منتخبي السعودية واليمن.