الرياضية العراقية: التطبيعية تفرض أرقاما فلكية مقابل حقوق البث

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(المستقلة) أصدرت القناة الرياضية العراقية بيانا استنكرت فيه ما وصفته بمغالاة الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم في أسعار حقوق البث التليفزيوني لبطولة الدوري الممتاز.

وقالت القناة في بيانها: “تطبيعية اتحاد الكرة تستغل جائحة كورونا وعدم تواجد الجماهير في الملاعب لفرض أرقاما فلكية مقابل منح الرياضية العراقية حقوق نقل المباريات”.

وأضاف البيان: “تطبيعية اتحاد الكرة ومن خلال شركة الأضواء تضارب بالدوري الممتاز بطلب 22 ألف دولار للسماح للرياضية العراقية بنقل حقوق بث المباراة الواحدة”.

وأتم: “تطبيعية اتحاد الكرة حرمت ملايين العراقيين من متابعة الدوري على شاشة الرياضية العراقية بفعل مضارباتها المليونية”.

 

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