الرياضية العراقية: التطبيعية تفرض أرقاما فلكية مقابل حقوق البث

(المستقلة) أصدرت القناة الرياضية العراقية بيانا استنكرت فيه ما وصفته بمغالاة الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم في أسعار حقوق البث التليفزيوني لبطولة الدوري الممتاز.

وقالت القناة في بيانها: “تطبيعية اتحاد الكرة تستغل جائحة كورونا وعدم تواجد الجماهير في الملاعب لفرض أرقاما فلكية مقابل منح الرياضية العراقية حقوق نقل المباريات”.

وأضاف البيان: “تطبيعية اتحاد الكرة ومن خلال شركة الأضواء تضارب بالدوري الممتاز بطلب 22 ألف دولار للسماح للرياضية العراقية بنقل حقوق بث المباراة الواحدة”.

وأتم: “تطبيعية اتحاد الكرة حرمت ملايين العراقيين من متابعة الدوري على شاشة الرياضية العراقية بفعل مضارباتها المليونية”.