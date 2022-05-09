الروس والاوكرانيون يحتفون بيوم النصر على هتلر .. ويتبادلون “الاتهامات النازية”

المستقلة/- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تدع روسيا “تستأثر بالانتصار على النازية” عام 1945، في وقت نظمت فيه روسيا عرضاً عسكرياً لم يكن ضخماً كما جرت العادة، احتفالاً بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

واضاف زيلينسكي في رسالة فيديو يظهر فيها ماشياً في الجادة المركزية في العاصمة كييف “نعتز بأسلافنا الذين هزموا النازية مع شعوب أخرى في إطار التحالف ضد هتلر” مضيفاً “انتصرنا آنذاك وسننتصر الآن”.

أما الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقال خلال كلمة مقتضبة في يوم النصر الذي يحتفي بالانتصار على ألمانيا النازية إن جيش بلاده يدافع عن “الوطن الأم” في أوكرانيا، وإن روسيا كانت تواجه “تهديداً غير مقبول إطلاقاً” هناك. كذلك قال بوتين الاثنين إن العملية العسكرية الخاصة الروسية ستحقق نتائج “دون أدنى شك”.

ميدانياً، قال مسؤولون أوكرانيون إن قتالاً عنيفاً يدور في شرق البلاد وحذروا السكان ودعوهم للاحتماء من ضربات صاروخية محتملة في وقت تحتفل فيه موسكو بالذكرى السابعة والسبعين للنصر السوفياتي على النازية. وقال الجيش الأوكراني إن أربعة صواريخ عالية الدقة من طراز أونكس انطلقت من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا وضربت منطقة أوديسا جنوب البلاد. ولم يذكر الجيش مزيداً من التفاصيل عن ذلك.

أوروبياً، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن المفوضية ستبدي “رأيها” في حزيران/يونيو بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد، فيما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في رسالة تحمل أبعاداً كثيرة، إنه لا يمكن بناء السلام في أوكرانيا عبر إذلال روسيا.

أبرز تطورات الأزمة الأوكرانية:

وزير الدفاع البريطاني يقول إن على الجنرالات الروس أن يمثلوا أمام محكمة عسكرية

رأى وزير الدفاع البريطاني بين والاس الإثنين أن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يعكس فاشية واستبدادية” من حقبة الحرب العالمية الثانية، معتبراً أن على الجنرالات الروس أن يمثلوا أمام محكمة عسكرية لمحاكمتهم على أفعالهم في أوكرانيا.

وخلال خطاب ألقاه في متحف الجيش الوطني في لندن، اتهم والاس بوتين باستغلال ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945 للتغطية على أخطائه في أوكرانيا حيث لم يكن الرد على الإخفاقات الميدانية سوى “عرض مخزي من الحفاظ على الذات، مقروناً بالفشل والغضب وعدم الصدق والبحث عن كبش فداء”.

من خلال غزوهم لأوكرانيا، يعكس بوتين ودائرته المقرّبة وجنرالاته الفاشية والاستبدادية (اللتين كانتا سائدتين) قبل 77 عاماً، مكررين أخطاء الأنظمة التوتاليتارية من القرن السابق (وزير الدفاع البريطاني، بين والاس)

وأضاف “إنهم يظهرون نفس الاحتقار للحياة البشرية والسيادة الوطنية والنظام الدولي القائم على القواعد”.

ودعا والاس إلى إدانة “عبثية الجنرالات الروس المتألقين بزيهم العسكري والمثقلين بميدالياتهم العديدة والمتواطئين تمامًا في تحريف بوتين لتاريخ أسلافهم المشرّف”.

ستسافر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى المجر الإثنين للتباحث مع الرئيس فيكتور أوربان حول “أمن إمدادات الطاقة في أوروبا”، حسبما أعلن المتحدث باسمها، في وقت تعرقل بودابست فرض حظر على النفط الروسي.

تطلب المجر وهي دولة غير ساحلية تعتمد على مشترياتها من النفط من روسيا من شركائها في الاتحاد الأوروبي الحصول على ضمانات لإمداداتها للموافقة على حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو بما في ذلك وقف مشتريات النفط منها.

ماكرون يدعو إلى إنشاء “منظمة سياسية أوروبية” لضمّ أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إلى إنشاء “منظمة سياسية أوروبية” لضمّ أوكرانيا خصوصاً، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق “عقوداً”.

وقال ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا إنه “مؤيد” أيضاً “لمراجعة معاهدات” الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح قدّمه البرلمان الأوروبي من أجل اكتساب فعالية مؤسساتية في أوقات السلم كما في أوقات الأزمات.

عبّرت 13 من أصل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الإثنين عن معارضتها إطلاق آلية لتعديل المعاهدات. وأقرّ ماكرون بوجود “نقاط خلافية” بين الدول الأعضاء حول الموضوع متمنياً أن تناقش الدول الأعضاء هذه المسألة خلال قمة تعقد في حزيران/يونيو (فرانس برس)

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفوضية ستبدي “رأيها” الشهر المقبل بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

في مداخلته بمناسبة يوم أوروبا، أشار ماكرون إلى أن أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي، هي أصلاً “عضو في قلب اتحادنا”، في وقت نظّمت موسكو احتفالاً عسكرياً ضخماً بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945.

لكنه أوضح أن آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قدّمتها كييف، “ستستغرق سنوات عدة، وفي الحقيقة عقوداً” مقترحاً بالتوازي، إنشاء “منظمة أوروبية جديدة”.

وقال ماكرون بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا، “هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديموقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن”.

الرئيس الأوكراني يدعو لاتخاذ خطوات تسمح للموانئ بتصدير القمح

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الإثنين إلى اتخاذ خطوات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا للسماح بتصدير القمح وتجنب أزمة عالمية في الغذاء.

وقال زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تلغرام بعد أن تحدث إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي زار مدينة أوديسا الأوكرانية “من المهم منع أزمة غذاء في العالم تتسبب فيها التحركات العدوانية الروسية”.

وأضاف “يجب اتخاذ إجراءات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية أمام تصدير القمح”.

شارل ميشال اضطر للاحتماء من القصف أثناء زيارة مفاجئة لأوكرانيا

أفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي الإثنين، أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اضطر للاحتماء بسبب ضربات صاروخية، أثناء زيارة مفاجئة إلى أوديسا، المدينة الرئيسية في جنوب أوكرانيا.

وقال المصدر اثناء لقاء بين ميشال ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، “اضطر المشاركون إلى مقاطعة الاجتماع للاحتماء لأن صواريخ ضربت منطقة أوديسا مرة أخرى”.

من جانبه، كتب شارل ميشال على تويتر أنه جاء إلى أوديسا للاحتفال بيوم أوروبا.

وقال “أنتم لستم وحدكم. الاتحاد الأوروبي إلى جانبكم”، مستنكرا “العدوان الروسي” على أوكرانيا، الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

ونقل المسؤول الأوروبي عن ميشال إشارته خلال الزيارة المفاجئة إلى “تأثير الحرب الروسية على سلاسل الإمداد العالمية”، لا سيما فيما يتعلق بالحبوب، التي “علقت أطنان كثيرة منها في الميناء بسبب حصار روسيا للبحر الأسود”.

وأضاف أنّ الحصار “لا يضر بالاقتصاد الأوكراني فحسب، بل يعيق أيضًا وصول العالم إلى المواد الغذائية الحيوية ويعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر”.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جانبه الاثنين أنه تحدث عبر الفيديو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وناقش خطوات أوكرانيا لتصبح دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

روسيا تقول إنها دمرت محطة رادار أمريكية الصنع في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن قواتها دمرت محطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات بالقرب من بلدة زولوت الأوكرانية في شرق البلاد.

وقالت روسيا في وقت سابق إنها ستعتبر وسائل نقل حلف شمال الأطلسي المحملة بأسلحة في أوكرانيا أهدافا يجب تدميرها.

الجيش الأوكراني: أربعة صواريخ تضرب أوديسا بجنوب البلاد

قال الجيش الأوكراني يوم الاثنين إن أربعة صواريخ عالية الدقة من طراز أونكس تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا وضربت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، ولم يذكر الجيش مزيداً من التفاصيل.

وكالة: روسيا تطور صواريخ من جيل جديد تفوق سرعة الصوت

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الاثنين عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قوله إن روسيا تطور صواريخ من جيل جديد تفوق سرعتها سرعة الصوت لشن ضربات جوية وبرية وبحرية.

نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا لديها ما يكفي من صواريخ وذخائر عالية الدقة

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قوله يوم الاثنين إن روسيا لديها ما يكفي من الصواريخ والذخيرة الموجهة بدقة عالية لأداء جميع المهام الموكلة لقواتها المسلحة.

كان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد قال في مارس آذار إن الذخيرة الموجهة بدقة تنفد من روسيا.

الأمين العام للأمم المتحدة يصف القصف الروسي لمدرسة أوكرانية بأنه “مروع”

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ”المروّع” قصف مدرسة في الشرق الأوكراني أوقع 60 قتيلا وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطالب بحماية المدنيين، وفق ما صرّح الأحد المتحدث باسمه.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن “القصف الذي استهدف في السابع من أيار/مايو مدرسة في بيلوغوريفكا في أوكرانيا حيث لجأ كثر بحثا عن ملاذ من المعارك الدائرة مروع”.

وتابع “يجدد غوتيريش التأكيد على وجوب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في زمن الحرب”. وأشار إلى أن هذا الهجوم “يذكر مرة جديدة بأن في هذه الحرب وفي كثير من النزاعات، المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر”.