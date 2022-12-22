الرميحي يبدي رضاه على استعدادات البصرة لبطولة خليجي 25

المستقلة /- كشف الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يوم الخميس، هدف الزيارة الأخيرة لأمين عام الاتحاد الخليجي للعبة جاسم الرميحي الى البصرة، مؤكداً انها الزيارة النهائية للوفد الخليجي الذي أبدى رضاه عن الاستعدادات .

ووصل الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي على رأس وفد خليجي، يوم الثلاثاء الماضي، الى مدينة البصرة لمتابعة تحضيرات خليجي 25.

وقال عضو اتحاد الكرة، الناطق الرسمي باسمه احمد عودة الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان زيارة الرميحي للبصرة الأخيرة جاءت للاطمئنان على جاهزية المنشآت الرياضية التي ستحتضن البطولة والفنادق التي ستقيم فيها الوفود، موضحا أن الوفد برئاسة الرميحي وجد كل الأمور جيدة والفنادق والملاعب جاهزة على أتم وجه.

واضاف الموسوي، أن الوفد أبدى رضاه التام، واكد ان الامور تسير حسب ماخطط له بعد التنسيق مع الاتحاد الخليجي .

واشار الموسوي إلى ان المباراة الودية بين المنتخب العراقي ونظيره الكويتي ستقام على ملعب الميناء يوم 30 من هذا الشهر، والتي ستكون بروفة لمباريات خليجي 25 المقررة في البصرة في السادس من شهر كانون الاول مطلع العام المقبل .

وأكد، أن التنسيق جارٍ على أعلى مستوى مع الجهات الأمنية والمطار والمنافذ الحدودية لتسهيل انسيابية دخول الجمهور الخليجي والحضور للبصرة لتشجيع فرقهم.

ولفت الموسوي، إلى أن التذاكر ستباع عن طريق الماستر كارد، وكذلك عن طريق أماكن خصصت في الملاعب للبيع المباشر، مؤكدا ان عمليات البيع ستكون نهاية الشهر الحالي .

كما جدد التأكيد أن توجيهاً رسمياً صدر عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يقضي بإلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرة الدخول الى العراق للراغبين بالحضور إلى البطولة، موضحاً أن التوجيه يهدف إلى دعم البطولة لتسهيل وانسيابية تواجد الجمهور الخليجي في البطولة بسهولة .

وتنطلق منافسات خليجي 25 في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل بمشاركة ثمان دول هي العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان واليمن .