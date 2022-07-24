الركابي ينفي صلة ائتلاف دولة القانون بتظاهرة النجف مساء الجمعة

المستقلة/- نفى هشام الركابي المتحدث باسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، صلة ائتلاف دولة القانون بتظاهرة مدينة النجف مساء الجمعة .

وقال الركابي في تغريدة على تويتر و تابعته المستقلة :” ننفي بشدة صلة اي حركة او تنظيم مرتبط بائتلاف دولة القانون بالتظاهرة التي شهدتها مدينة النجف الاشرف مساء الجمعة” .

واضاف :” كما نستنكر اي عمل يزعزع الاستقرار في مدينة امير المؤمنين |( ع ) او اي مدينة عراقية اخرى . وندعو الحكومة واجهزتنا الامنية الى التصدي لكل من يحاول التجاوز على القانون “.

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