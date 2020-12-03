الركابي ينتقد صمت حكومة الكاظمي إزاء الوجود الأجنبي في العراق

المستقلة / – انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي صمت الحكومة وعدم خروجها بأي بيان بشأن الوجود الأجنبي في العراق رغم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الاجنبية، لافتا الى ان هناك تصريحات متناقضة من قبل الجانب الأميركي عن اخراج قواته من البلاد.

وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “هناك حديث مطول في لجنة الامن والدفاع وكذلك البرلمان عن الخروج الأميركي من العراق وتطبيق قرار مجلس النواب بهذا الشأن من اجل الزام الحكومة بتطبيقه”.

وأضاف ان “الحكومة لم يصدر عنها أي بيان بشأن الوجود الأجنبي في العراق منذ تاريخ التصويت على القرار والى يومنا هذا، وهو امر يضع علامات استفهام كثيرة إزاء هذا الامر”.

وبين ان “هناك تصريحات من الجانب الأميركي بشأن قرار البرلمان عن اخراج قواته من العراق، حيث كانت هذه التصريحات متناقضة مابين ترامب ووزير الدفاع الأميركي وسفير واشنطن لدى بغداد”.