الركابي يتهم الاكراد بمحاولة ابقاء القوات الامريكية على اراضي الاقليم

قوات اميركية

المستقلة /- قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن قائمة دولة القانون كاطع الركابي، ان الكرد يتحركون باتجاه ابقاء القوات الاميركية داخل اراضيهم بعيدا عن الحوار الاستراتيجي الذي يهدف الى انهاء الوجود الاجنبي داخل العراق.

وشدد الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “الكثير من التفاصيل تم التطرق اليها في الحوار بين بغداد وواشنطن ولم يعلن عنها مطلقا ولم تطبق على ارض الواقع”.

واضاف ان “ماحدث من حوار بين الطرفين المذكورين هو امتداد لسلسلة حوارات عقدت واتفاقات ابرمت قبل اكثر من عقد من الزمن، في وقت لم يكن معلوما لاحد والى يومنا هذا عدد القوات الاجنبية التي تتواجد على ارض العراق”.

وأوضح الركابي، ان “الاكراد لديهم رغبة بابقاء القوات الاجنبية في اراضيهم، وبالتالي فأن هناك تناقض وعدم اتفاق في المبدأ ووحدة الموضوع بين الوفد العراقي المفاوض لنظيره الاميركي”.

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