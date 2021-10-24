الركابي نائبا اول عن فريق الحكومات في مجلس ادارة منظمة العمل العربية 

المستقلة/- انتخب وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي نائبا اول عن فريق الحكومات في مجلس ادارة منظمة العمل العربية.

جاء ذلك اثناء انعقاد الجلسة الاجرائية الاولى لمجلس ادارة المنظمة، حيث تم انتخاب ناصر المير عن غرف تجارة وصناعة قطر رئيسا لها ويعقوب يوسف من البحرين نائبا ثان عن فريق اصحاب العمل وتمت الموافقة على  تشكيل الرئاسة من اعضاء مجلس ادارة المنظمة كافة.

كما انتخب العراق ايضا عضوا في لجنة الحريات النقابية في المنظمة.

يذكر ان الركابي وصل على رأس وفد وزاري الى العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماعات الدورة (95) لمجلس ادارة منظمة العمل العربية التي تنعقد للمدة من 24-25 / 10 / 2021 بدعوة من غرفة تجارة وصناعة قطر.

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