الركابي : مبادرة الاطار التنسيقي تم تسليمها الى جميع القوى السياسية

المستقلة /- اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الاحد، ان مبادرة الاطار التنسيقي الشيعي تم تسليمها الى جميع القوى السياسية عن طريق وفود من داخل الاطار بهدف الخروج من الازمة الراهنة وتكوين الكتلة الاكبر، لافتا الى ان المبادرة تشمل الجميع بما فيهم الكتلة الصدرية.

وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار التنسيقي تقدم بمبادرة من اجل الخروج من الانسداد السياسي الراهن، حيث ستطرح هذه المبادرة على جميع القوى السياسية لغرض حلحلة الامور”.

واضاف ان “المبادرة تسلم الى باقي القوى عن طريق وفود من الاطار تذهب الى باقي الكتل، فضلا عن اجراء الحوارات حول ابرز الفقرات والنقاط الواردة في المبادرة بحيث يتم الرد عليها في نفس الوقت او خلال مدة محددة”.

واوضح الركابي، ان “مبادرة الاطار موجهة الى جميع القوى ومن ضمنها التيار الصدري، حيث يطمح الاطار بأن تلقى مبادرته قبولا من باقي الاطراف، للمضي بالعملية السياسية وتحقيق الكتلة الشيعية الاكبر التي ينبثق منها رئيس الوزراء”.

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