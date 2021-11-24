الركابي : القضاء اثبت فشل ادعاءات المفوضية بشأن تطابق العد والفرز اليدوي والالكتروني

المستقلة / – بين عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، ان مفوضية الانتخابات ستكون مدانة بكل حال من الأحوال سواء باستمرارها بالنهج الحالي او الذهاب نحو العد والفرز اليدوي الشامل، لافتا الى ان البرلمان المقبل ستكون له كلمة ازائها وكذلك بشأن قانون الانتخابات.

وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “القضاء اثبت فشل ادعاءات المفوضية بشأن تطابق العد والفرز اليدوي والالكتروني، وعلى اثر التخبط في أداء عملها فهي اليوم مدانة بكل الأحوال سواء لو قامت بالعد والفرز اليدوي الشامل او استمرت بنهجها الحالي”.

وأضاف ان “التغيير الحاصل في نتائج الانتخابات والذي سيؤدي الى فوز مرشحين جدد، فهي أيضا ادانة للمفوضية وتأكيد على ان هناك تلاعب قد حصل في العد والفرز الالكتروني”.

واكد ان “العد والفرز اليدوي الكلي، فهو تأكيد على تقصير المفوضية بشكل غير قابس للبس، وبالتالي فأن البرلمان الجديد سيعيد النظر في المفوضية وقانون الانتخابات والكثير من الامور التي تمهد للمرحلة القادمة”.

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