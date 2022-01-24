الركابي : الحوارات متواصلة بين الاطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية الأخرى

المستقلة / – اكدت اطراف سياسية من داخل الاطار التنسيقي استمرار المباحثات والحوارات مع الكتلة الصدرية من اجل توحيد المواقف والرؤى حول التشكيلة الحكومية المقبلة، مستبعدين ان يكون ائتلاف دولة القانون حجر عثرة بشأن التحالف بين الاطار والتيار.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحوارات متواصلة بين الاطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية الأخرى بما فيها الكتلة الصدرية، لافتا الى ان ائتلاف دولة القانون يعد احد الدعامات الرئيسية داخل الاطار التنسيقي”.

من جانب اخر، بين النائب عن الاطار التنسيقي ضرغام المالكي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار مستمر بفتح قنوات المباحثات مع التيار الصدري ولن يتم فرض خيار المعارضة بل هو اختيار لاي كتلة سياسية بشكل طوعي”.

من جانب اخر، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحكومة المقبلة لايمكن ان يشكلها الاطار التنسيقي لوحده من دون مشاركة الكتلة الصدرية، كما لايمكن لهذه الكتلة ان تذهب نحو هذا التوجه من دون مشاركة الاطار التنسيقي، لافتا الى ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري يتحرك نحو جميع الأطراف لضمان تمثيل الجميع ومشاركتهم في الحكومة المقبلة”.