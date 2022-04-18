الركابي : الاطار يركز على تشكيل الكتلة الشيعية الاكبر التي تنبثق منها الحكومة

الركابي : الاطار يركز على تشكيل الكتلة الشيعية الاكبر التي تنبثق منها الحكومة

المستقلة /- اكد عضو تحالف الفتح وائل الركابي، ان الاطار التنسيقي الشيعي ركز على الثوابت في مبادرته وخصوصا مايتعلق بتشكيل الكتلة الشيعية الاكبر التي تنبثق منها الحكومة، لافتا الى استمرار المباحثات مع باقي الاطراف السياسية بشأن المبادرة.

وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “مبادرة الاطار التنسيقي فيها ايثار من الاطار على حساب نفسه من اجل الاخرين، الا انه يصر على الثوابت وابرزها تشكيل الكتلة الشيعية الاكبر التي ينبثق منها رئيس وزراء وبرنامجه الحكومي الذي يتم التوافق عليه داخل هذه الكتلة”.

واضاف ان “مبادرة الاطار تضمنت مجموعة نقاط يتم الحوار عليها مع باقي الاطراف السياسية، خصوصا بعد تشكيل وفود للتباحث مع الكتل الاخرى لحلحلة الامور”.

وبين ان “الحوارات جارية ومتواصلة مع باقي الاطراف للوصول الى صيغة تفاهم معينة يتم الاتفاق عليها من اجل المضي بالعملية السياسية”.