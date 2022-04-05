الركابي : الاطار التنسيقي يسعى لعدم تجاوز المدد الدستورية في ملف رئاسة الجمهورية

المستقلة/- اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، ان الاطار التنسيقي الشيعي يسعى لعدم تجاوز المدد الدستورية وخاصة مايتعلق برئاسة الجمهورية، لافتا الى ان الساعات القليلة المقبلة قد تشهد حسم لهذا المنصب قبل الذهاب نحو خرق قرار المحكمة الاتحادية.
وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان “الاطار التنسيقي يسعى لعدم تجاوز يوم السادس من نيسان من دون حسم ملف رئاسة الجمهورية مع الأطراف الأخرى، بهدف الالتزام بالتوقيتات الدستورية”.
وأضاف ان “الساعات الأخيرة غالبا ماتشهد تحركات سريعة لحسم الأمور، وبالتالي فأن الساعات الـ 24 المتبقية كمدة حددتها المحكمة الاتحادية لغاية السادس من نيسان الجاري قد تشهد الكثير من المتغيرات لحسم ملف الرئاسة”.
وبين ان “ملف الرئاسة وفي حال لم يتم حسمه قبل الموعد المحدد له، فأن الاطار سيلتزم بما يصدر من قرارات قانونية إزاء هذا التجاوز للمدة الدستورية، ومن الطبيعي سيكون للمحكمة الاتحادية موقف إزاء هذا الامر حيث سيتلزم الاطار بما يصدر عنها”.

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