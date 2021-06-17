الرقيب والوسيط والمسؤول ..ندوة علمية افتراضية عن العلاقات العامة والانتخابات

المستقلة..نظمت جمعية العلاقات العامة العراقية/ ايبرا، ندوتها العلمية الافتراضية الموسومة بـ(العلاقات العامة والانتخابات.. الرقيب والوسيط والمسؤول)، وذلك مساء يوم الخميس 17/ 6/ 2021، من طريق البث المباشر بالفيس بوك ومنصة (ستريم يارد).

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية حرية الرأي والتعبير والمشاركة العامة لجمهور الناخبين ووسائل الإعلام في العملية الديمقراطية.

وتحدث في الندوة الأستاذ المساعد الدكتورة سهاد عادل جاسم، من الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب، بورقة عمل عنوانها (الدور الرقابي للعلاقات العامة اثناء الانتخابات)، والأستاذ المساعد الدكتور محمد وليد صالح، من جامعة بغداد/ كلية الآداب، بورقة عمل عنوانها (الدور الوسيط للعلاقات العامة اثناء الانتخابات)، والأستاذ جادر عبدالوهاب عبدالرزاق، معاون مدير دائرة التنظيم الإعلامي/ هيئة الإعلام والاتصالات، بورقة عمل عنوانها (آلية التنظيم الإعلامي للانتخابات)، والدكتور محمد جبار زغير رئيس جمعية العلاقات العامة العراقية، بورقة عمل عنوانها (المسؤولية الاجتماعية للعلاقات العامة اثناء الانتخابات).

وقد تفاعل الحاضرون مع ما عُرض في الندوة، وأبدوا ملحوظاتهم ومداخلاتهم التي أغنتها وأسهمت في اتساع أفقها.