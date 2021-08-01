الرقابة الصحية  في ميسان تغلق معمل مياه معدنية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أغلق قسم الرقابة الصحية في دائرة صحة ميسان، الاحد، معملا لانتاج المياة المعدنية في مدينة العمارة .

وقالت الدائرة في بيان ان قسم الرقابة الصحية اغلقت معملا لصنع المياه دون ان تسميه، مشيرة الى ان المعمل تم غلقه لمخالفته الشروط الصحية وعدم التزامه بقرارات خلية الأزمة .

واشار البيان الى حث أصحاب المعامل الالتزام بتنفيذ قرارات خلية الأزمة لفايروس كورونا وضرورة تلقيح كافة العاملين بلقاح كوفيد19 .مبينا الى ان قسم الرقابة الصحة يتابع وبشكل مستمر معامل المياه للاطلاع على مدى توفر الشروط الصحية والتأكد من نسب الكلور والنظافة العامة للأحواض.