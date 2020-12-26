الرشيد يوقف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير

المستقلة /- أعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، عن إيقاف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير لغاية الثالث من كانون الثاني بسبب إنتهاء السنة المالية ولأغراض تطبيق الحسابات.

وقال المصرف في بيان انه “تقرر ايقاف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير ولغاية الثالث من كانون الثاني وذلك لانتهاء السنة المالية”.

وأضاف البيان، ان “الايقاف يشمل حسابات التوفير فقط ولاغراض تطبيق الحسابات”.

وأشار الى، انه “تم توجيه فروع المصرف بالتعامل مع حالات السحب الاضطرارية خلال الفترة المذكورة بالمرونة المناسبة”، مؤكدا ان “هذا الاجراء معمول به نهاية كل عام مع استمرار العمل بالحسابات الاخرى”.