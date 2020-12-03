الرشيد يعتمد التقديم الالكتروني للقروض مطلع 2021

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المستقلة /- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، اعتماده التقديم الالكتروني لقروض المصرف مطلع العام المقبل 2021.

وقالت المتحدث باسم مصرف الرشيد، آمال الشويلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان “المصرف سيتحول الى العمل الالكتروني في استقبال طلبات القروض” مبينة ان “البدء بتلك الخطوة ستكون مطلع العام المقبل، بهدف عدم تأخير الطلبات العديدة التي يتلقاها المصرف من قبل الموظفين، الذين تم توطين رواتبهم لدينا”.

واضافت الشويلي، ان ” المصرف مستمر بمنح السلف والقروض بكل انواعها الى الموظفين الذين وطنوا رواتبهم لدى المصرف”.

 

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