الرشيد : منح فائدة مالية قيمتها تتجاوز 3% لحسابات التوفير

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المستقلة /- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، منح فائدة (٣،٥٪) للمواطنين مقابل إيداع اموالهم لدى المصرف.

وقال المصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أن “الفائدة تمنح نهاية كل شهر على الرصيد وتضاف الفائدة عند الغلق نهاية السنة لجميع الحسابات المتحركة وغير المتحركة”.

ودعا المصرف كافة المواطنين الراغبين بفتح حساب توفير، “إلى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات مستصحبين معهم المستمسكات والصور الشخصية”، وأشار الى، أن “من حق صاحب المال المطالبة بها وإعادتها حين الطلب”.

 

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