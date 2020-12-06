الرشيد : تعليمات قروض ترميم الوحدات السكنية الممنوحة للمواظفين

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المستقلة /- اعلن مصرف الرشيد، عن التعليمات التي وضعها لأجل الحصول على قروض ترميم الوحدات السكنية .

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، إن “تعليمات قروض ترميم الوحدات السكنية الممنوحة للمواظفين تضمنت اضافة شرط الكفيل بالاضافة الى الضمانات السابقة رهن الوحدة السكنية ووثيقة التأمين لقروض الترميم الممنوحة لموظفي دوائر الدولة غير الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن غير الموظفين وبشروط الكفالة المعتمدة لدى المصرف”.

وأضاف أن “القرض يمنح بدون كفيل للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.

يذكر ان مصرف الرشيد سبق وان اعلن خلال الشهر الماضي عن منح قروض ترميم الوحدات السكنية والبالغة (٤٠) مليون للموظفين و(٣٠) مليون للمواطنين.

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