الرجوب يدعو حماس لإعادة النظر في سياساتها تجاه رام الله

المستقلة/مراد سامي/- أعلن أمير سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، اصابته بفيروس كورونا بعد اجراء مسحة روتينية مؤكدا في الوقت ذاته أن أعراض المرض خفيفة نظرا لتلقيه للتطعيم المضاد للفيروس.

وأكد الرجوب أنه سيواصل عمله صلب اللجنة المركزية لفتح عن بعد داعيا كل أعضاء الحركة الذي قابلهم الى ضرورة الالتزام الفوري بالحجر الصحي لحين التأكد من عدم اصابتهم.

وبخصوص مستجدات الوضع السياسي بالبلاد، أكد القيادي الفتحاوي في اتصال هاتفي مع أحد البرامج التلفزيونية ان محاولات العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني في الضفة وتعريض أمن واستقرار المتساكنين للخطر ليس مقاومة، بل تسجيلا لنقاط سياسية.

ودعا حماس لإعادة النظر في سياساتها تجاه رام الله معتبرا أنها تقوم بشق الصف الوطني وتسعى للتهرب من فشلها في إعادة اعمار قطاع غزة عبر تصدير الاضطرابات الى الضفة.

وأضاف الرجوب أن سياسات حماس الأخيرة ساهمت في توتير العلاقات مع الجانب المصري الذي ساند الشعب الفلسطيني طيلة معركة سيف القدس الأخيرة نظرا لعدم التزام الحركة بالاتفاق المبرم مع الجانب المصري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في وقت سابق استعداد مصر لتقديم مبلغ 500 مليون دولار للمساعدة في إعادة اعمار قطاع غزة بعد موجة التصعيد الأخيرة والتي أسفرت عن استشهاد 300 فلسطيني ودمار جزء كبير من البينة التحتية للقطاع.