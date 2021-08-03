الرجوب يتعرض لانتقادات جديدة إثر رحلته الى طوكيو

الرجوب يتعرض لانتقادات جديدة إثر رحلته الى طوكيو

المستقلة/- مراد سامي/..تحدثت مواقع إعلامية فلسطينية وعربية نقلا عن مصادر مطلعة داخل فتح تعرض اللواء جبريل الرجوب لموجة من الانتقادات الداخلية إثر عودته من العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان جبريل الرجوب قد زار الوفد الأولمبي الفلسطيني المشارك في أولمبياد طوكيو 2020 باعتباره رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية .

وانتقد عدد من القيادات داخل فتح تصرف جبريل الرجوب في طوكيو وذلك بتسليطه الضوء اعلاميا على لقائه مع لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين وتثمين موقفه الرافض لمواجهة أي لاعب إسرائيلي ما تسبب في توتر طارئ للعلاقة اليابانية الفلسطينية.

ويعد جبريل الرجوب أحد أكثر السياسيين اثارة للجدل في الداخل الفلسطيني نظرا لمواقفه المتضاربة فرغم العلاقة المتوترة التي جمعته لسنوات بقيادات حماس بسبب تقلده منصب رئيس الأمن الوقائي الا أنه يعتبر الان أحد أكثر القيادات الفتحاوية قربا من حماس.

وانسحب اللاعب الجزائري فتحي نورين من أولمبياد طوكيو 2020 لتجنب مواجهة اللاعب الإسرائيلي توهار بتبول الامر الذي دفع الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية باليابان لتسليط عقوبة عليه وترحيله مباشرة الى الجزائر.

وترفض اللجنة الأولمبية اليابانية اقحام الجانب السياسي في الجانب الرياضي لاسيما وأن اللاعب نورين جزائري الجنسية ما يجعل تصرف الرجوب مخالفا للمواثيق الرياضية الدولية.

هذا وانسحب لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف بدوره من منافسات أولمبياد طوكيو رفضا لخوض مباراته أمام ذات اللاعب الاسرائيلي، ضمن منافسات الجودو فئة 72 كجم اليوم الاثنين .

وتعد اليابان أحد أبرز الدول المساندة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حيث تجمع رام الله بطوكيو علاقات تاريخية استثنائية.