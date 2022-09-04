الرجاء البيضاوي يستحوذ على بطولات الملتقى الوطني للشطرنج

المستقلة/- على مدى خمسة أيام متواصلة عاشت مدينة ابن جرير المغربية على ايقاع رياضة الشطرنج ،من خلال احتضانها للملتقى الوطني بابن جرير المنظم في إطار برنامج الجامعة الملكية المغربية للشطرنج .

واستحوذ الرجاء البيضاوي على البطولات الوطنية الخمس التي أقيمت في الملتقى.

وفاز الرجاء البيضاوي بكاس العرش رجال ، يليه برج مارتيل،و القلعة البيضاء، الفرس العربي

كذلك استحوذ الرجاء البيضاوي على كأس العرش سيدات يليه رجاء انزكان

اما بطولة القسم الممتاز رجال فكانت من نصيب الرجاء البيضاوي أيضا يليه برج مارتيل، الرجاء الجديدي، أولمبيك الدشيرة

وحصلت نساء الرجاء البيضاوي على البطولة الوطنية سيدات يليها مجد انزكان، رجاء انزكان.