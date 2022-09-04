الرجاء البيضاوي يستحوذ على بطولات الملتقى الوطني للشطرنج

المستقلة/- على مدى خمسة أيام متواصلة عاشت مدينة ابن جرير المغربية على ايقاع رياضة الشطرنج ،من خلال احتضانها للملتقى الوطني بابن جرير المنظم في إطار برنامج الجامعة الملكية المغربية للشطرنج .

واستحوذ الرجاء البيضاوي على البطولات الوطنية الخمس  التي أقيمت في الملتقى.

وفاز الرجاء البيضاوي بكاس العرش رجال ، يليه برج مارتيل،و القلعة البيضاء، الفرس العربي

كذلك استحوذ الرجاء البيضاوي على كأس العرش سيدات يليه رجاء انزكان

اما بطولة القسم الممتاز رجال فكانت من نصيب الرجاء البيضاوي أيضا يليه برج مارتيل، الرجاء الجديدي، أولمبيك الدشيرة

وحصلت نساء الرجاء البيضاوي على البطولة الوطنية سيدات يليها مجد انزكان،  رجاء انزكان.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يوقف انتصارات أرسنال المتصدر

اخر الاخبار

أوباما يفوز بجائزة “إيمي” لأفضل راوٍ

اخر الاخبار

طهران تحتجز 12 بهائيا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

اخبار فلسطين

مسلحون يطلقون النار على حافلة إسرائيلية

اخبار السعودية

السعودية تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة

اخر الاخبار

جراثيم التعليم العربية والمغالطات حول النظام التربوي الفنلندي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يوقف انتصارات أرسنال المتصدر

اخر الاخبار

طهران تحتجز 12 بهائيا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

اخبار السعودية

السعودية تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة

اخر الاخبار

الرجاء البيضاوي يستحوذ على بطولات الملتقى الوطني للشطرنج

اخر الاخبار

جراثيم التعليم العربية والمغالطات حول النظام التربوي الفنلندي

اخبار الاردن

انطلاق مناورات الأسد المتأهب في الاردن

اخر الاخبار

مخاوف امنية روسية تؤجل قرار مشاركة بوتن في قمة العشرين

اخر الاخبار

مخاوف امنية روسية تؤجل قرار مشاركة بوتن في قمة العشرين

اخبار العراق

التعليم العالي : مباشرة أكثر من 28 ألف طالب دراساتهم العليا في الجامعات

اخر الاخبار

خبير اقتصادي يعرب عن ثقته في تشكيل نظام جديد للتسويات النقدية

اخبار مصر

اعلامي مصري يوجه رسالة إلى الذين ينتقدون اداء محمد صلاح

اخر الاخبار

امريكا : روبرت مالي سيقدم تقرير حول مستجدات الملف النووي الايراني

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد حتى يوم الخميس المقبل

اخبار العراق

برغبة من وسطاء إيرانيين.. الإطار يتوجه للتهدئة ومنع أي استفزاز للصدريين

اخبار العراق

الحلبوسي : يجب تحديد موعد لاجراء الانتخابات قبل المضي بجلسات الحوار

اخبار العراق

لجنة دولية تباشر بتوحيد إجراءات التحري عن المفقودين

اخبار العراق

مستشار : العراق ينجح في كبح الهدر المالي ومكافحة غسل الأموال