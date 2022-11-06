الرافدين : 5 % نسبة الفوائد التي يفرضها المصرف على سلف موظفين

المستقلة /- رد مصرف الرافدين، الاحد، على ما تم تداوله بشأن نسبة الفوائد التي يفرضها المصرف على السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين.

وأكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، (6 تشرين الثاني 2022)، ان “فوائد السلف تبلغ 5 بالمئة وهي ثابتة على اصل مبلغ السلفة وتكاد تكون مشابه ومعمول بها لدى العديد من المصارف”.

وأضاف “أما المعلومات التي تحدثت عن نسب مئوية مرتفعة على السلف فهي معلومات غير صحيحة وليست دقيقة وان المصرف لديه قراءة لحساباته المالية التي اعتمدت في تحديد فوائد مبلغ السلفة وهي مغايرة عما يطرحه البعض في وسائل الاعلام وبإمكان من لديه الرغبة لمعرفة هذه النسب زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات والشروط الخاصة بذلك”.

للاطلاع على تعليمات السلف والقروض، يمكن زيارة هذا الرابط