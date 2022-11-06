الرافدين : 5 % نسبة الفوائد التي يفرضها المصرف على سلف موظفين

المستقلة /- رد مصرف الرافدين، الاحد، على ما تم تداوله بشأن نسبة الفوائد التي يفرضها المصرف على السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين.  

وأكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، (6 تشرين الثاني 2022)، ان “فوائد السلف تبلغ 5 بالمئة وهي ثابتة على اصل مبلغ السلفة وتكاد تكون مشابه ومعمول بها لدى العديد من المصارف”.

وأضاف “أما المعلومات التي تحدثت عن نسب مئوية مرتفعة على السلف فهي معلومات غير صحيحة وليست دقيقة وان المصرف لديه قراءة لحساباته المالية التي اعتمدت في تحديد فوائد مبلغ السلفة وهي مغايرة عما يطرحه البعض في وسائل الاعلام وبإمكان من لديه الرغبة لمعرفة هذه النسب زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات والشروط الخاصة بذلك”.

للاطلاع على تعليمات السلف والقروض، يمكن زيارة هذا الرابط

اقرأ المزيد
اخبار العراق

سعد قيس ينتقد تسمية خيسوس كاساس لتدريب منتخب أسود الرافدين

اخر الاخبار

آبل تطلق نموذجًا نادرًا لـ ايفون به ساعة رولكس ذهبية كبيرة

اخر الاخبار

جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبيه بشأن الفيضانات وحرائق الغابات

اخر الاخبار

الدوري الانكليزي : ليفربول يواجه نظيره توتنهام بالجولة 15

اخر الاخبار

امريكا تعرب عن قلقها من تطوير إيران المتواصل للصواريخ

اخر الاخبار

ايلون ماسك يؤكد.. شركة تويتر تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الرافدين : 5 % نسبة الفوائد التي يفرضها المصرف على سلف موظفين

اخر الاخبار

آبل تطلق نموذجًا نادرًا لـ ايفون به ساعة رولكس ذهبية كبيرة

اخر الاخبار

الدوري الانكليزي : ليفربول يواجه نظيره توتنهام بالجولة 15

اخر الاخبار

امريكا تعرب عن قلقها من تطوير إيران المتواصل للصواريخ

اخر الاخبار

ايلون ماسك يؤكد.. شركة تويتر تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا

اخر الاخبار

صحيفة : ادارة بايدن طلبت من كييف إبداء انفتاح في موضوع الحوار مع روسيا

اخبار العراق

استقترار الليرة التركية مقابل الدينار العراقي ليوم الأحد

اخبار العراق

استقترار الليرة التركية مقابل الدينار العراقي ليوم الأحد

اخر الاخبار

ايران تكشف للمرة الاولى عن تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة

اخبار العراق

حملة واسعة على أصحاب الكافيهات في ميسان وضبط ١٠ مخالفين

اخبار العراق

دواي يناقش مع المالية والتخطيط استحقاقات محافظة ميسان

اخبار العراق

مطالبة الاجهزة الامنية في كربلاء بمحاسبة المتحرشين بالنساء وإحالتهم للقضاء

اخبار العراق

وزير الصحة يشيد بالتطور في كربلاء

اخر الاخبار

الجروان : للمرجعيات الدينية دور مهم في نشر لغة الحوار والتسامح

اخر الاخبار

البابا فرنسيس : الكتل المتعارضة تضع العالم “على حافة الهاوية”

اخر الاخبار

روسيا وايران واسعار النفط ..محور بيان وزراء خارجية مجموعة السبع

اخر الاخبار

زوكربيرغ  يعلن اطلاق خدمة المجتمعات على “واتساب”