الرافدين : 4824 عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين فروعه ببغداد والمحافظات

المستقلة/- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات،

بلغت 4824 حسابَ توفيرٍ وحساباً جارياً بالدينار والدولار، وحسابات الودائع خلال شهر أيار الماضي.

وذكر بيان للمصرف، تلقت المستقلة، أن “عدد الحسابات الجارية التي تمَّ فتحها للمواطنين وفئات أخرى في أيار الماضي وصلت الى 955 حساباً جارياً بالدينار والدولار”.

وأضاف، أن “عدد حسابات التوفير المفتوحة للمواطنين بلغت 3704 حسابات بالدينار والدولار، بالإضافة الى عدد حسابات الودائع التي بلغت 165 وديعةً”.

وأشار إلى، أن “المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في إيداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت”.