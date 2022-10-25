الرافدين يوجه فروعه لإنجاز جميع معاملات سلف الموظفين

المستقلة/- وجه مصرف الرافدين فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات بإنجاز جميع معاملات سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين التي تم استلامها مسبقاً.

واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أن “الأخير أوعز لفروعه بتمشية كافة المعاملات المستلمة من قبل الفرع التي مضى عليها فترة طويلة ولم يتم حسمها واستكمالها”.

وأشار إلى أن “الانجاز يكون بحسب أسبقية استلام المعاملات وتواريخها على ان تكون مستوفية للشروط والضوابط”.