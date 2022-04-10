الرافدين يقرر الغاء شرط الكفيل في التقديم على سلف الموظفين

المستقلة /- قرر مصرف الرافدين، الأحد، الغاء شرط الكفيل في التقديم على سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع .

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، انه “تقرر الغاء شرط الكفيل في التقديم على سلف 5 مليون و 10 مليون وبضمانة بطاقة الماستر كارد”.

مشيرا إلى أن “ما زاد عن 10 مليون ولغاية 25 مليون يكون بكفالة كفيل موظف واحد اما مازاد عن 25 مليون لغاية 50 مليون يكون بكفالة كفيلين موطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا على ان يغطي 50 بالمئة من راتب مبلغ القسط والفائدة”.

وأضاف بيان المصرف أنه “قرر قبولة كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لكافة انواع السلف والقروض”.