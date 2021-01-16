الرافدين يعلن عن تمويل وتسويق المشاريع الاستثمارية ومنحها القروض

المستقلة.. اعلن مصرف الرافدين عن منح قروض لبناء وانشاء وتأهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان “تم تمويل وتسويق عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض.

واشار الى ان عدد من المشاريع السكنية التي تم تمويلها إضافة الى مول،ومجمع كليات اهلي متكامل ،ومدينة العاب – ومجمعات تجارية، ،وفنادق ،ومستشفيات في محافظات مختلفة.

و دعا المصرف المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم الى زيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط منح القروض.