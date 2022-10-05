الرافدين يعلن عن الفئات المشمولة بقروض 150 مليون دينار لذوي المهن الصحية

المستقلة/- أعلن مصرف الرافدين عن الفئات المشمولة بقروض 150 مليون دينار لذوي المهن الصحية .

دوأوضح المصرف في بيان له تلقت المستقلة، اليوم الأربعاء ، أن” الفئات المشمولة هي ( الأطباء – أطباء الأسنان – الأطباء البيطريون – الصيادلة – أصحاب المختبرات – أصحاب المذاخر الطبية الكيميائيون والتقنيات الطبية – المتقاعدون من أصحاب المهن المذكورة )”.

مشيراً الى أن” الهدف من منح القرض هو تمويل أنشطة ذوي المهن الصحية وتطوير مشاريعهم المستقبلية “

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

بعد انخفاض سعر الذهب يعود ارتفاع الدولار مجددا

اخر الاخبار

النزاهة : صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي

اخر الاخبار

طقس العراق : تساقط الأمطار في المناطق الشمالية الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

الأندية المبعدة من الدوري العراقي تلجأ لـ محكمة كاس بحثاً عن قرار ولائي

اخر الاخبار

كلوب مدرب ليفربول : رأيت فريقا ملتزما تماما

اخر الاخبار

غوغل تكشف عن تفاصيل سلسلة Pixel 7 و Pixel Watch التي طال انتظارهما

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد انخفاض سعر الذهب يعود ارتفاع الدولار مجددا

اخر الاخبار

طقس العراق : تساقط الأمطار في المناطق الشمالية الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

اليك 4 حلول لمشكلة العقدة العضلية التي حيرت العلماء

اخر الاخبار

الأندية المبعدة من الدوري العراقي تلجأ لـ محكمة كاس بحثاً عن قرار ولائي

اخر الاخبار

كلوب مدرب ليفربول : رأيت فريقا ملتزما تماما

اخر الاخبار

غوغل تكشف عن تفاصيل سلسلة Pixel 7 و Pixel Watch التي طال انتظارهما

اخر الاخبار

“فاو” تطرح حلولاً لمعالجة نقص الغذاء والتغير المناخي

اخر الاخبار

“فاو” تطرح حلولاً لمعالجة نقص الغذاء والتغير المناخي

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط قبل محادثات أوبك+ لمناقشة خفض كبير للإنتاج

اخبار العراق

خبير يسلط الضوء على تأثير قرارات أوبك+ على إنتاج العراق النفطي

اخبار العراق

الخزعلي : اختلاف قيادات المكون الكردي اخر تشكيل حكومة السوداني

اخبار العراق

المستقلة تنشر المقابلة التي أجراها الكاظمي مع صحيفة لو فيغارو

اخر الاخبار

شركة ادوية تبدأ تجربة علاج لمرض الزهايمر

اخبار العراق

عبيس : قرعة منافسات الدوري العراقي الممتاز ستُجرى بمشاركة 20 فريقًا

اخر الاخبار

بعد رفعه دعوى ضد شبكة CNN.. ترامب يهدد بمقاضاة وسائل اعلام اخرى

الاخبار

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية حارة

اخر الاخبار

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يحل ضيفاً ثقيلا على إنتر ميلان الإيطالى