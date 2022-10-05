الرافدين يعلن عن الفئات المشمولة بقروض 150 مليون دينار لذوي المهن الصحية

المستقلة/- أعلن مصرف الرافدين عن الفئات المشمولة بقروض 150 مليون دينار لذوي المهن الصحية .

دوأوضح المصرف في بيان له تلقت المستقلة، اليوم الأربعاء ، أن” الفئات المشمولة هي ( الأطباء – أطباء الأسنان – الأطباء البيطريون – الصيادلة – أصحاب المختبرات – أصحاب المذاخر الطبية الكيميائيون والتقنيات الطبية – المتقاعدون من أصحاب المهن المذكورة )”.

مشيراً الى أن” الهدف من منح القرض هو تمويل أنشطة ذوي المهن الصحية وتطوير مشاريعهم المستقبلية “