الرافدين يعلن عن استمرار عمليات السحب والايداع في فروع المصرف ببغداد والمحافظات

الرافدين يعلن عن استمرار عمليات السحب والايداع في فروع المصرف ببغداد والمحافظات

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين عن استمرار عمليات السحب والايداع في فروع المصرف ببغداد والمحافظات .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، (9 شباط 2022)، أن “فروع المصرف مستمرة في استقبال الزبائن الذين يقومون بايداع اموالهم وفتح حسابات التوفير لغرض الحصول على الفوائد الربحية لهم”.

واشار البيان الى انه “تم تحديد سعر الفوائد والودائع الثابتة وبامكان المواطنين مراجعة فروع المصرف للاطلاع عليها”.