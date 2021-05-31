الرافدين يعلن عن إطلاق دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

الرافدين يعلن عن إطلاق دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، عن إطلاق دفعة جديدة من سُلَف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين، إنه “تم اطلاق دفعة جديدة من سُلَف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية”.

وأضاف أن “المصرف مستمر بمنح السُلَف عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

يذكر أن مصرف الرافدين باشر في وقت سابق، بمنح قروض وسُلَف للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.