الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية

المستقلة /- أعلن مصرف “الرافدين” الحكومي، يوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة، انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ 5 و 10 ملايين وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

واضاف ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

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