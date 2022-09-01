الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة، إنه “تمَّ اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 50 مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات”.

وأضاف البيان أن “التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”، مشيراً الى أن “الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية”.