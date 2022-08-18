الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية

المستقلة /- أعلن مصرف “الرافدين” الحكومي، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة، إنه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من 5 ملايين وحتى 50 مليون دينار، بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ 5 ملايين و 10 ملايين وذلك بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات . واضاف ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

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