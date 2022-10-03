الرافدين يدعو المواطنين إلى تسديد ما بذمتهم من أقساط شهرية متأخرة للقروض

المستقلة /- دعا مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الاثنين، المواطنين إلى تسديد ما بذمتهم من أقساط شهرية متأخرة للقروض.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة، إن هناك بعض المواطنين متلكئين وقد تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على القروض، ولا سيما قروض بسماية السكني، مؤكدا أن المصرف لديه الإجراءات القانونية في هذا المجال بموجب قانون استحصال أموال الدولة اضافة الى الغرامات التأخيرية المفروضة على المتلكئين.

ولفت الى ان الامتناع عن تسديد الأموال يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة، داعيا المواطنين الى الاسراع في التسديد حفاظا على المال العام، إضافة الى منح الفرصة للآخرين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الأقساط والأموال المتلكئة.

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