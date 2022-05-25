الرافدين يحصي القروض الممنوحة من البناء والترميم والمشاريع الصغيرة خلال شهر الماضي

المستقلة/- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، حصيلة القروض التي منحت لاغراض البناء والترميم والمشاريع الصغيرة خلال شهر نيسان الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة: إن “القروض التي تم منحها وانجازها خلال شهر نيسان الماضي بلغت 500 قرض تنوعت مابين البناء والترميم والمشاريع الصغيرة”.

وأشار إلى أنه “تم منح 435 قرضا للمشاريع الصغيرة و56 قرضا للترميم وتأهيل الدور السكنية و9 قروض للبناء في قطعة ارض والبالغة 50 مليون دينار”.

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