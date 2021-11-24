الرافدين يحدد فائدة حسابات التوفير بـ 4 بالمئة للمواطنين مقابل ايداع اموالهم

المستقلة/-حدد مصرف الرافدين يوم الأربعاء اسعار فوائد حسابات التوفير والودائع الثابتة للمواطنين الذين يودعون اموالهم في المصرف .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف اعلن عن منح فائدة حسابات التوفير 4 بالمئة للمواطنين مقابل ايداع اموالهم لدى المصرف.

واشار البيان الى ان المصرف منح نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة ستة اشهر لتكون 4،5 بالمئة ونسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5 بالمئة بالاضافة الى تحديد نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 5،5 بالمئة اذا كان ايداع المبلغ اقل من 50 مليون و 6 بالمئة اذا كان المبلغ اكثر من 50 مليون دينار .

ودعا البيان المواطنين الراغبين بفتح حسابات التوفير مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية.